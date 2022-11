Fastweb Mobile: scatta la rimodulazione con aumenti fino a 3 euro al mese

A partire da oggi (1° novembre 2022) scatta una nuova rimodulazione che colpirà i clienti Fastweb Mobile.

Nello specifico, alcune offerte verranno sostituite con altre attualmente disponibili per i nuovi clienti, portando così ad un aumento del costo mensile che varia da 0,05 euro a 3 euro al mese.

Tutti i clienti coinvolti nel cambio, hanno ricevuto (a partire da inizio ottobre) un SMS informativo e apposita comunicazione all’interno della propria area personale.

Queste le diverse offerte coinvolte con relativo aumento mensile:

Famiglia (range aumento compreso tra 0,05 e 1,55 euro)

Fast Friends (range aumento compreso tra 1,55 e 2,40 euro)

Fastweb Mobile (range aumento compreso tra 1,55 e 2 euro)

Fastweb Mobile Light (range aumento compreso tra 0,05 e 2,05 euro)

Fastweb Mobile Ver2 (range aumento compreso tra 1 e 2,51 euro)

Fastweb Mobile Voce (range aumento compreso tra 0,05 e 1,84 euro)

Joyfull Marzo 2015 (range aumento compreso tra 1,09 e 2,70 euro)

Mobile 100 (range aumento compreso tra 0,51 e 2,75 euro)

Mobile 250 (range aumento compreso tra 0,09 e 1,66 euro)

Mobile 500 (range aumento compreso tra 0,05 e 2,26 euro)

Mobile 700 (range aumento compreso tra 0,05 e 3 euro)

Mobile 700 8GB (range aumento compreso tra 0,05 e 3 euro)

Mobile a consumo (range aumento compreso tra 0,05 e 3 euro)

Mobile Base (range aumento compreso tra 0,05 e 3 euro)

Mobile Entry (range aumento compreso tra 0,05 e 2,05 euro)

Mobile Freedom (range aumento compreso tra 0,14 e 2,71 euro)

Mobile Freedom 10GB (range aumento compreso tra 0,17 e 2 euro)

Mobile Freedom Smartphone Edition (range aumento compreso tra 0,05 e 1,14 euro)

Mobile Freedom Special (range aumento compreso tra 1 e 1,17 euro)

Mobile Fuel (range aumento compreso tra 0,09 e 2,18 euro)

Mobile Giga (range aumento compreso tra 0,05 e 2,17 euro)

Mobile Smarthome (range aumento compreso tra 0,05 e 0,95 euro)

Mobile Special (range aumento compreso tra 0,78 e 0,95 euro)

Mobile Voce (range aumento compreso tra 0,05 e 3 euro).

Fastweb ha giustificato questi aumenti in parte anche per gli costi di energia e materie prime, ma va ricordato che prima dell’attuale crisi, non sono mancate rimodulazioni.

Per chi non avesse già fatto recesso entro i canonici 30 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte di Fastweb, può in ogni caso valutare se mantenere la nuova offerta assegnata o effettuare in qualsiasi momento una portabilità del numero verso altro gestore con offerte più convenienti.