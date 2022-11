DIGI Mobil sale a quota 359.000 utenze attive, mentre in Spagna vola a oltre 3,6 milioni

DIGI Mobil, l’operatore mobile virtuale controllato dalla società rumena RCS & RDS e che in Italia opera come Full MVNO su rete Vodafone, ha chiuso il terzo trimestre 2022 in leggera crescita, con circa 359.000 utenze attive al 30 settembre (5.000 in più rispetto al trimestre precedente).

Un dato in aumento anche su base annuale, dove a fine settembre 2021 DIGI Mobil registrava un totale di 312.000 utenze attive. Per conoscere il numero di utenze dei principali operatori mobili virtuali italiani, consulta la nostra sezione dedicata.

Rimane stabile l’ARPU (i ricavi medi per unità) su base trimestrale (6,6 euro), mentre risulta in calo su base annuale (era di 6,8 euro nello stesso periodo del 2021).

I ricavi della filiale italiana nel terzo trimestre 2022 sono stati poco superiori i 7 milioni di euro, in crescita del 14,5% rispetto allo stesso periodo del 2021 (6,2 milioni di euro). A livello di Gruppo, nel secondo trimestre di quest’anno i ricavi sono cresciuti del 31% su base annua, a 341,3 milioni di euro (contro i 260,6 milioni dello stesso periodo del 2021).

DIGI Mobil Spagna

Per quanto riguarda la filiale spagnola – DIGI Spain Telecom – prosegue la crescita nel segmento mobile. Le utenze attive erano ben 3.614.000 a fine settembre 2022, contro 2.795.000 dello stesso periodo del 2021 e 3.434.000 nel secondo trimestre 2022, confermandosi primo operatore mobile virtuale del paese.

Nel segmento fisso, DIGI nel terzo trimestre 2022 ha totalizzato 746.000 linee attive (erano 658.000 nel secondo trimestre 2022 e 393.000 nello stesso periodo dello scorso anno), mentre per l’offerta di linea fissa senza internet, il numero di utenze attive è salito a 249.000 (erano 223.000 a fine giugno 2022 e 135.000 nello stesso periodo dello scorso anno).

DIGI Portugal

A seguito dell’asta 5G dell’ottobre 2021, dove si è aggiudicata 11 lotti con un investimento di 67,3 milioni di euro, DIGI opererà in Portogallo con il marchio DIGI Portugal (all’asta aveva partecipato invece con la controllata Dixarobil).

Grazie a queste frequenze potrà debuttare sul mercato con offerte su rete mobile 4G e 5G. Oltre all’acquisizione dello spettro, in qualità di “nuovo entrante” sul mercato, DIGI Portugal può beneficiare di accordi nazionali di roaming di otto anni, tempo in cui potrà sviluppare la propria infrastruttura.

Secondo l’Autorità nazionale per le comunicazioni del Portogallo (Anacom), il prefisso per la rete mobile di DIGI Portugal sarà il 92. Il lancio, secondo alcuni media locali, dovrebbe essere previsto in questo secondo semestre 2022, ma ad oggi non ci sono ancora stati annunci ufficiali.