Fastweb Mobile chiude il 2022 con 3.087.000 SIM attive e 67% di copertura 5G (outdoor)

Fastweb Mobile chiude il 2022 con 3.087.000 SIM attive (erano 2.937.000 a fine settembre 2022), questo secondo il report annuale pubblicato oggi dalla controllante Swisscom.

Sempre nel segmento mobile Fastweb è stato top performer in Italia nei mesi di ottobre e novembre 2022 nell’acquisire clienti dagli altri operatori (portabilità), secondo invece in tutti gli altri mesi dell’anno (dietro ad iliad).

Sul fronte del 5G, la rete mobile di quinta generazione di Fastweb a fine anno copriva il 67% del territorio nazionale (copertura outdoor) e per fine 2023 l’obiettivo è quello di raggiungere il 75%.

Il Comunicato stampa Fastweb

Fastweb mette a segno il trentottesimo trimestre consecutivo di crescita, con performance positive in termini di clienti, ricavi e margini. Un risultato che premia l’evoluzione di Fastweb e l’ambiziosa missione di “TU SEI FUTURO”, la visione strategica basata sul perseguimento dei più alti standard di responsabilità sociale e sostenibilità ambientale, oltre che sul costante impegno per lo sviluppo infrastrutturale del Paese.

Negli ultimi dodici mesi la società ha acquisito 700.000 nuovi clienti complessivi nei segmenti dei servizi di accesso fisso, mobile e wholesale, pari ad un incremento del 12,7% del totale della base clienti rispetto al 31 dicembre 2021. Perseguendo nel mercato Consumer una strategia orientata al valore, la base clienti fissa (retail e wholesale) è cresciuta del 3% a 3,14 milioni di clienti.

Al 31 dicembre 2022 i ricavi totali di Fastweb si attestano a 2.482 milioni di euro, in aumento del 4% rispetto all’anno scorso. Nonostante il difficile contesto macroeconomico, prosegue la crescita anche dei margini, con l’EBITDA complessivo che raggiunge quota 854 milioni di euro, in aumento del 3% rispetto al 2021 mentre l’EBITDA inclusivo dei costi di locazione (EBITDAaL) si attesta a 797 milioni di euro, in crescita del 3%.

Andamento positivo anche della generazione di cassa. A fine 2022 il FCF Proxy (calcolato come EBITDAaL – Capex) si attesta a 181 milioni di euro, con un incremento del 6% rispetto al 2021.

Con 2.313.000 clienti che al 31 dicembre 2022 hanno attivato un servizio di connettività a banda ultralarga (+3% rispetto a dicembre 2021) Fastweb conferma le proprie ottime performance in termini di penetrazione dei servizi di accesso ad Internet veloce. Circa l’86% dei clienti (+4p.p. rispetto all’anno precedente) usufruisce di una connessione con performance fino a 1 Gigabit e oltre 350.000 clienti navigano ad una velocità fino a 2,5 Gigabit al secondo.

Anche il segmento mobile registra un deciso aumento con 3.087.000 SIM attive, in crescita del 25% rispetto al 2021. La percentuale di clienti “convergenti” che adottano servizi mobili assieme a quelli fissi a fine 2022 si attesta al 41% (+3 p.p. rispetto all’anno precedente) della customer base di Fastweb.