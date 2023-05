Prima semifinale Eurovision 2023: l’Italia televota (anche con CoopVoce, PosteMobile, Kena, ho. e Very Mobile)

Si accendono i riflettori sull’evento musicale più seguito al mondo, l’Eurovision Song Contest, dopo la vittoria che l’anno scorso hanno segnato i Kalush Orchestra per l’Ucraina proprio a Torino, all’ombra della Mole Antonelliana.

L’Eurovision 2023 è invece ospitato da Liverpool – Regno Unito – che si è messa in gioco in luogo dell’Ucraina, martoriata dalla guerra e pertanto incapace di accogliere l’evento sul proprio territorio.

Questa sera si inaugura l’Eurovision 2023 con la prima semifinale (in diretta dalle ore 21 su Rai 2), a cui prenderanno parte quindici semifinalisti, dei quali solo dieci potranno avere accesso alla finale di sabato.

Una serata importante perché, oltre ad assistere ad una breve clip di presentazione del rappresentante italiano, Marco Mengoni, già di diritto qualificato alla finale di sabato 13 maggio, su Rai 1, l’Italia sarà chiamata a votare per scegliere i dieci finalisti che ritroveremo nella serata conclusiva.

Ecco la scaletta con tutti i partecipanti di questa prima semifinale (in ordine di apparizione):

Norvegia – Alessandra – Queen of Kings Malta – The Busker – Dance (Our Own Party) Serbia – Luke Black – Samo Mi Se Spava Lettonia – Sudden Lights – Aijā Portogallo – Mimicat – Ai Coração Irlanda – Wild Youth – We Are One Croazia – Let 3 – Mama ŠČ! Svizzera – Remo Forrer – Watergun Israele – Noa Kirel – Unicorn Moldavia – Pasha Parfeni – Soarele şi Luna Svezia – Loreen – Tattoo Azerbaijan – TuralTuranX – Tell Me More Cechia – Vesna – My Sister’s Crown Paesi Bassi – Mia Nicolai & Dion Cooper – Burning Daylight Finlandia – Käärijä – Cha Cha Cha

Tra gli operatori mobili virtuali abilitati al televoto, quest’anno si riconfermano, come avvenuto già in passato, PosteMobile e CoopVoce, insieme a ho. Mobile e Kena Mobile. Tuttavia, l’Eurovision 2023 vede l’abilitazione di un ulteriore MVNO per l’Italia, ossia Very Mobile.

Eurovision 2023: costo televoto da telefono fisso

È possibile televotare nel corso della prima semifinale dell’Eurovision 2023 chiamando l’894.222 da utenze dei seguenti operatori di telefonia fissa: TIM, WindTre, iliad, Sky Wifi, Tiscali, Convergenze, A2A Smart City, Uno Communications e Brennercom. Non è ovviamente possibile televotare da telefoni pubblici o utenze fisse estere. Il costo della chiamata (indistintamente dalla durata), addebitato solo in caso si esprima un voto valido, è di 0,51 euro.

Dopo aver composto il numero, occorre seguire le indicazioni come da voce guida del messaggio telefonico pre-registrato, quindi digitare il codice identificativo relativo alla propria canzone scelta.

Eurovision 2023: costo televoto da telefono mobile

È possibile televotare nella prima semifinale dell’Eurovision 2023 inviando un SMS al 475.475.0 contenente nel testo il codice di due cifre abbinato al paese a cui si vuole dare la propria preferenza, da utenze dei seguenti operatori di telefonia mobile: TIM, Vodafone, WindTre, iliad, PosteMobile, CoopVoce, ho. Mobile, Kena Mobile e Very Mobile.

Per ciascun SMS ricevuto a conferma di voto valido, verranno addebitati 0,50 euro, indipendentemente dall’utenza impiegata.

Nessun costo verrà addebitato nel caso in cui l’utente invii un numero eccessivo di SMS di voto oppure una sintassi di voto non corretta o fuori tempo massimo. Il numero massimo di voti validi effettuabili da ciascuna utenza telefonica, fissa o mobile, è di cinque per ciascuna delle sessioni di voto previste.

Durante questa prima semifinale assisteremo alla presentazione di una parte del brano “Due Vite” di Marco Mengoni (nostro rappresentante che ritroveremo direttamente in finale sabato) e ad aprire la serata sarà l’italiana Alessandra Mele, giovane savonese in gara per la Norvegia e che potrà essere sostenuta al televoto (codice 01).

L’appuntamento è per questa sera alle 21 su Rai 2. Maggiori dettagli sull’evento, i paesi partecipanti e le ultime notizie sulla partecipazione italiana, sono disponibili su eurofestivalnews.com e nella più completa Guida all’evento, scaricabile gratuitamente da qui.

via eurofestivalnews.com