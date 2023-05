CoopVoce lancia EVO 30 a prezzo speciale: 30 Giga, minuti illimitati e 1.000 SMS a 5,90€

Disponibile dall’11 al 31 maggio 2023 (salvo eventuali proroghe), la nuova offerta EVO 30 di CoopVoce (Full MVNO su rete TIM) a prezzo speciale.

EVO 30 mette a disposizione, al costo di 6,90 euro al mese, 30 Giga in 4G, minuti illimitati e 1.000 SMS verso tutti. Per chi la attiva entro il 31 maggio 2023, il prezzo mensile sarà di 5,90 euro (per sempre).

Il costo di attivazione è di 9,90 euro una tantum, con primo mese incluso e spedizione a casa gratuita per chi richiede l’offerta online sul sito coopvoce.it (stesse identiche condizioni anche per chi vuole richiedere una eSIM).

Per chi la richiede invece in un punto vendita Coop, il costo di attivazione è di 10 euro, più 5,90 euro del primo mese dell’offerta.

L’offerta è richiedibile anche dai già clienti CoopVoce, in questo caso viene però applicato un costo di attivazione di 9 euro, a cui va aggiunto l’importo di 5,90 euro del primo canone mensile.

Roaming in UE

Per il Roaming in UE da inizio 2023 CoopVoce applica due differenti politiche di utilizzo del traffico dati.

Per chi ha una utenza attiva dal 1° febbraio 2023, è possibile sfruttare tutti i minuti e gli SMS della propria offerta e un massimo di 7 GB di traffico dati al mese. Per chi ha inoltre la linea CoopVoce attiva da almeno 6 mesi, può utilizzare tutti i Giga previsti dalla propria offerta per i primi 30 giorni.

Successivamente torna il limite di 7 Giga al mese. In caso di esaurimento dei GB messi a disposizione, è possibile navigare a consumo a 0,22 centesimi a MB, fino al rinnovo dell’offerta.

Per chi ha una utenza attivata entro il 31 gennaio 2023, può sfruttare sempre tutti i minuti e gli SMS della propria offerta, così come tutti i GB per i primi 30 giorni di permanenza. Successivamente viene consentito l’utilizzo di massimo 7 GB al mese.

In caso di esaurimento dei GB messi a disposizione, è possibile navigare a consumo a 0,244 centesimi a MB, fino al rinnovo dell’offerta.

Info utili CoopVoce