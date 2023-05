Finale Eurovision 2023: stasera in gara l’Italia. Televoto aperto anche per CoopVoce, PosteMobile, Kena, ho. e Very Mobile

La finale dell’Eurovision 2023, l’evento musicale più seguito al mondo e che annualmente attira oltre 160 milioni di telespettatori, incoronerà questa sera il suo vincitore tra i 26 paesi in gara, tra cui anche l’Italia, rappresentata quest’anno da Marco Mengoni, il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo con “Due Vite”.

La diretta partirà dalle ore 21 dalla Liverpool Arena, città designata per ospitare l’evento in luogo dell’Ucraina che, per ovvi motivi, non ha potuto purtroppo accogliere la rassegna sul proprio territorio. In Italia, sarà possibile seguire la finale su Rai1, in streaming su raiplay.it o anche su YouTube in lingua originale sul canale ufficiale della rassegna.

Ma come è possibile votare la propria canzone preferita durante la finale dell’Eurovision 2023? Mano ai telefonini, anche per chi possiede una SIM di un MVNO! Sì, perché quest’anno saranno addirittura cinque quelli abilitati: oltre agli “storici” PosteMobile, CoopVoce, Kena Mobile e ho. Mobile, quest’anno anche gli utenti di Very Mobile potranno liberamente esprimere le proprie preferenze.

Regolamento Eurovision 2023

Una certezza contraddistingue ogni anno il regolamento del televoto dell’Eurovision 2023: nessun paese può autovotarsi. Questo significa che dall’Italia non sarà possibile in alcun modo votare per Marco Mengoni in gara con “Due Vite” e tra i più apprezzati all’interno della kermesse europea di quest’anno proprio per la classe e l’eleganza della sua proposta.

Se invece avete amici o parenti all’estero – con SIM telefonica straniera (del Paese in cui vivono) o con carta di credito straniera – potete cercare di convincerli a votare per il rappresentante italiano.

Inoltre, non sarà possibile inviare il proprio voto in qualsiasi momento della serata, ma solo al termine di tutte e ventisei le esibizioni della serata. Occorre perciò prestare attenzione agli avvisi a schermo e agli annunci dei conduttori per capire quando inviare i propri voti.

Eurovision 2023: televoto da telefono fisso

Dall’Italia è possibile televotare nel corso della finale dell’Eurovision 2023 chiamando l’894.222 da utenze dei seguenti operatori di telefonia fissa: TIM, WindTre, iliad, Sky Wifi, Tiscali, Convergenze, A2A Smart City, Uno Communications e Brennercom.

Non è ovviamente possibile televotare da telefoni pubblici o utenze fisse estere. Il costo della chiamata (indistintamente dalla durata), addebitato solo in caso si esprima un voto valido, è di 0,51 euro.

Dopo aver composto il numero, occorre seguire le indicazioni come da voce guida del messaggio telefonico pre-registrato, quindi digitare il codice identificativo relativo alla propria canzone scelta.

Eurovision 2023: televoto da telefono mobile

Dall’Italia è possibile votare durante la finalissima dell’Eurovision 2023 inviando un SMS al 475.475.0 contenente nel testo il codice di due cifre abbinato al paese a cui si vuole dare la propria preferenza, da utenze dei seguenti operatori di telefonia mobile: TIM, Vodafone, WindTre, iliad, PosteMobile, CoopVoce, ho. Mobile, Kena Mobile e Very Mobile.

Per ciascun SMS ricevuto a conferma di voto valido, verranno addebitati 0,50 euro, indipendentemente dall’utenza impiegata.

Il numero massimo di voti esprimibili tramite ogni singola utenza (fissa o mobile) è pari a 5.

Nessun costo verrà addebitato nel caso in cui l’utente invii un numero eccessivo di SMS di voto, un numero di chiamate oltre il limite, oppure una sintassi di voto non corretta o fuori tempo massimo. Il numero massimo di voti validi effettuabili da ciascuna utenza telefonica, fissa o mobile, è di cinque per ciascuna delle sessioni di voto previste.

Eurovision 2023, la scaletta della finale

Di seguito la lista delle canzoni in gara alla prima semifinale dell’Eurovision 2023 con relativo numero d’uscita (visibile anche a schermo lungo tutta la durata della diretta):

Norvegia – Alessandra – Queen of Kings – Codice 01 Malta – The Busker – Dance (Our Own Party) – Codice 02 Serbia – Luke Black – Samo Mi Se Spava – Codice 03 Lettonia – Sudden Lights – Aijā – Codice 04 Portogallo – Mimicat – Ai Coração – Codice 05 Irlanda – Wild Youth – We Are One – Codice 06 Croazia – Let 3 – Mama ŠČ! – Codice 07 Svizzera – Remo Forrer – Watergun – Codice 08 Israele – Noa Kirel – Unicorn – Codice 09 Moldavia – Pasha Parfeni – Soarele şi Luna – Codice 10 Svezia – Loreen – Tattoo – Codice 11 Azerbaijan – TuralTuranX – Tell Me More – Codice 12 Cechia – Vesna – My Sister’s Crown – Codice 13 Paesi Bassi – Mia Nicolai & Dion Cooper – Burning Daylight – Codice 14 Finlandia – Käärijä – Cha Cha Cha – Codice 15.

L’appuntamento è per questa sera alle 21 su Rai 1. Maggiori dettagli sull’evento, i paesi partecipanti e le ultime notizie sulla partecipazione italiana, sono disponibili su eurofestivalnews.com e nella più completa Guida all’evento, scaricabile gratuitamente da qui.