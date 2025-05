Finale Eurovision 2025: stasera in gara l’Italia. Televoto aperto anche per CoopVoce, PosteMobile, Kena, Very, ho. e tanti altri MVNO

La finale dell’Eurovision 2025, l’evento musicale più seguito al mondo e che annualmente attira oltre 160 milioni di telespettatori, incoronerà questa sera il suo vincitore tra i 26 paesi in gara, tra cui anche l’Italia, rappresentata quest’anno da Lucio Corsi, il talentuoso secondo classificato al Festival di Sanremo 2025 che ha sorpreso tutti con la sua “Volevo Essere Un Duro”.

La diretta partirà dalle ore 21 dalla St. Jakobshalle di Basilea, città designata per ospitare l’evento dopo che Nemo ha trionfato lo scorso anno a Malmö con il suo successo “The Code” proprio in rappresentanza della Svizzera. In Italia, sarà possibile seguire la finale su Rai1, in streaming su raiplay.it o anche su YouTube in lingua originale sul canale ufficiale della rassegna.

Ma come è possibile votare la propria canzone preferita durante la finale dell’Eurovision 2025? Mano ai telefonini, anche per chi possiede una SIM di un MVNO! Sì, perché anche quest’anno saranno molti quelli abilitati: PosteMobile, ho. Mobile, Kena Mobile, Very Mobile, CoopVoce, 1Mobile, Optima Mobile e Daily Telecom Mobile.

Regolamento Eurovision 2025

Una certezza contraddistingue ogni anno il regolamento del televoto dell’Eurovision 2025: nessun paese può autovotarsi. Questo significa che dall’Italia non sarà possibile in alcun modo votare per Lucio Corsi in gara con “Volevo Essere Un Duro” e tra i più apprezzati all’interno della kermesse europea di quest’anno proprio per la classe e lo stile della sua proposta.

Se invece avete amici o parenti all’estero – con SIM telefonica straniera (del Paese in cui vivono) o con carta di credito straniera – potete cercare di convincerli a votare per il rappresentante italiano (qui maggiori dettagli e codici televoto).

Occorre ricordare che la finestra di voto sarà aperta fin dal principio dello show, cioè prima della prima esibizione in gara e durerà per tutta la serata, molto oltre l’ultima performance in scaletta, per permettere la raccolta di tutti i voti. L’apertura e la chiusura del televoto sono comunicati tramite annuncio dei conduttori e apposita grafica a video.

Eurovision 2025: televoto da telefono fisso

Dall’Italia è possibile televotare nel corso della finale dell’Eurovision 2025 chiamando l’894.001 da utenze dei seguenti operatori di telefonia fissa: TIM, WindTre, iliad, Sky Wifi, Tiscali, Convergenze, Uno Communications.

Non è ovviamente possibile televotare da telefoni pubblici o utenze fisse estere. Il costo della chiamata (indistintamente dalla durata), addebitato solo in caso si esprima un voto valido, è di 0,51 euro.

Dopo aver composto il numero, occorre seguire le indicazioni come da voce guida del messaggio telefonico pre-registrato, quindi digitare il codice identificativo relativo alla propria canzone scelta.

Eurovision 2025: televoto da telefono mobile

Dall’Italia è possibile votare durante la finalissima dell’Eurovision 2025 inviando un SMS al 475.475.0 contenente nel testo il codice di due cifre abbinato al paese a cui si vuole dare la propria preferenza, da utenze dei seguenti operatori di telefonia mobile: TIM, Vodafone, WindTre, iliad, PosteMobile, ho. Mobile, Fastweb Mobile, Kena Mobile, Very Mobile, CoopVoce, 1Mobile, Optima Mobile e Daily Telecom Mobile.

Per ciascun SMS ricevuto a conferma di voto valido, verranno addebitati 0,50 euro, indipendentemente dall’utenza impiegata.

Il numero massimo di voti esprimibili tramite ogni singola utenza (fissa o mobile) è pari a 5.

Nessun costo verrà addebitato nel caso in cui l’utente invii un numero eccessivo di SMS di voto, un numero di chiamate oltre il limite, oppure una sintassi di voto non corretta o fuori tempo massimo. Il numero massimo di voti validi effettuabili da ciascuna utenza telefonica, fissa o mobile, è di cinque per ciascuna delle sessioni di voto previste.

Eurovision 2025, la scaletta della finale

Di seguito la lista delle canzoni in gara alla finale dell’Eurovision 2025 con relativo numero d’uscita (visibile anche a schermo lungo tutta la durata della diretta):

Norvegia – Kyle Alessandro – Lighter Lussemburgo – Laura Thorn – La Poupée Monte Le Son Estonia – Tommy Cash – Espresso Macchiato Israele – Yuval Raphael – New Day Will Rise Lituania – Katarsis – Tavo Akys Spagna – Melody – Esa Diva Ucraina – Ziferblat – Bird Of Prey Regno Unito – Remember Monday – What The Hell Just Happened? Austria – JJ – Wasted Love Islanda – VÆB – RÓA Lettonia – Tautumeitas – Bur Man Laimi Paesi Bassi – Claude – C’est La Vie Finlandia – Erika Vikman – ICH KOMME Italia – Lucio Corsi – Volevo Essere Un Duro Polonia – Justyna Steczkowska – GAJA Germania – Abor & Tynna – Baller Grecia – Klavdia – Asteromáta Armenia – PARG – SURVIVOR Svizzera – Zoë Më – Voyage Malta – Miriana Conte – SERVING Portogallo – NAPA – Deslocado Danimarca – Sissal – Hallucination Svezia – KAJ – Bara Bada Bastu Francia – Louane – maman San Marino – Gabry Ponte – Tutta l’Italia Albania – Shkodra Elektronike – Zjerm

L’appuntamento è per questa sera alle 21 su Rai 1. Maggiori dettagli sull’evento, i paesi partecipanti e le ultime notizie sulla partecipazione italiana, sono disponibili su eurofestivalnews.com (con tanto di liveblogging della finale) e nella più completa Guida all’evento, scaricabile gratuitamente da qui.