Speedtest Very Mobile

Very Mobile, l’operatore mobile virtuale (MVNO) di Wind Tre, permette l’accesso alla rete 4G a tutti i suoi clienti, con le seguenti limitazioni:

30 Mbps di velocità massima teorica in download

di velocità massima teorica in download 30 Mbps di velocità massima teorica in upload.

In questa sezione potete segnalarci i vostri speedtest effettuati con utenze Very Mobile in giro per l’Italia. Per farlo, basta inserire nei commenti a fondo articolo il link ai risultati ottenuti e la città dove è stato effettuato (più eventuali ulteriori informazioni aggiuntive, come ad esempio se all’interno di un locale/abitazione/ufficio o all’aperto).

Per i test di velocità consigliamo di utilizzare l’app Speedtest by Ookla o nPerf (che trovate disponibile anche sul nostro sito a questo link). Iniziamo segnalando i nostri primissimi speedtest, effettuati su Milano, il giorno successivo al debutto di questo nuovo operatore mobile virtuale.

Questo slideshow richiede JavaScript.

Fateci sapere nei commenti le performance che avete ottenuto con la SIM Very Mobile anche in altre città e zone d’Italia.

Non perdere nemmeno una notizia, i nostri approfondimenti e le anteprime esclusive, unisciti alle oltre 3.000 persone che hanno scelto di ricevere le notifiche di nuove pubblicazioni in tempo reale con il nostro canale Telegram oppure scarica la nostra Web App gratuita o seguici su Facebook e Twitter